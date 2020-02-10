В Николаевской ОГА провели обыски по делу о завладении акватории Днепро-Бугского лимана

Речь идет о незаконном завладении участком водного фонда площадью 157 га.

Правоохранители провели обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда площадью 157 га, которая принадлежит к акватории Днепро-Бугского лимана.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение относительно водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды.

Как отметили в Офисе генпрокурора, распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета министров Украины.

«Следственные действия состоялись с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения», - добавили в ведомстве.