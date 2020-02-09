"Без достижений, но и без ужасов": министр юстиции устроил внезапную проверку тюрьмы в Ивано-Франковске

По словам Малюськи, традиционно в учреждении много тех, чье пребывание в СИЗО затянулось на несколько лет.

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения посетил Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12.

Об этом он написал на своей странице у Facebook.

Читайте также"Лучше создать там музей": министр юстиции рассказал о планах насчет Лукьяновского СИЗО

По словам Малюськи, Ивано-Франковская тюрьма имеет "довольно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать".

"Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива - отсутствуют смесители, шланги для душа, что потечет из трубы, за то и благодарить. Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием. Традиционно слишком много тех, чье пребывание в СИЗО затянулось (до 3 лет)", - отметил глава Минюста.

Министр отметил, что пожизненники находятся в более-менее приличных условиях и активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания.

"Питание стандартно не очень, но точно есть", - добавил Малюська.

Как сообщал УНИАН, на днях министр юстиции Денис Малюська проинспектировал без предупреждения СИЗО в Бердичеве Житомирской области и рассказал о проблемах колонии.