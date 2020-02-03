Несъедобные блюда и задержки зарплат: министр юстиции проинспектировал колонию на Житомирщине (видео)

Денис Малюська заметил ряд проблем, которые есть у проверенной им исправительной колонии.

Министр юстиции Денис Малюська продолжает инспектировать без предупреждения украинские колонии. В этот раз он прибыл в СИЗО в Бердичеве на Житомирщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Лучше создать там музей": министр юстиции рассказал о планах насчет Лукьяновского СИЗО

В 70-ю исправительную колонию министр прибыл утром. Дежурный провел Малюську в столовую, где как раз готовили рыбу. Эту жареную рыбу заключенные отказываются потреблять. "Даже коты ее не едят", - отмечают заключенные, добавляя, что еду им передают из дома.

"Это проблема. С этим нужно что-то решать. Однозначно, на питании воруют", - резюмирует Малюська.

В колонии есть подсобное хозяйство: держат нутрий и перепелок, изготавливают тротуарную плитку. За счет этого и выживают, утверждает руководитель учреждения и жалуется на низкую зарплату.

Тем временем осужденные из соседнего с колонией исправительного центра, где более мягкий режим и можно работать, сетуют: не получают и своих нескольких сотен заработанного. Руководитель учреждения объясняет, что такая ситуация сложилась из-за того, что контрагентские объекты еще не рассчитались. Малюська обещает разобраться с задержками, а для жалоб оставляет свою электронку.

Как сообщал УНИАН, накануне министр юстиции Денис Малюська своим внезапным появлением он смутил Одесское СИЗО и рассказал об условиях, в которых содержатся заключенные.