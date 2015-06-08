На Волыни во время несения службы застрелился 40-летний инспектор ГАИ

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Волынской области.

"Происшествие случилось сегодня в 8.45 на стационарном посту ДПС в поселке Цумань Киверцовского района, где инспектор нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, указанный факт зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений УМВД Украины в Волынской области. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы киверцовского райотдела и УМВД, эксперты-криминалисты.

По данным правоохранителей, проводится проверка с целью выяснения причин и обстоятельств смерти сотрудника милиции.