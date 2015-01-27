В Киеве застрелился бывший высокопоставленный чиновник "Укрзализныци" - СМИ

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Как говорится в сообщении, 26 января в 16.50 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Оболонском районе женщина в собственной квартире нашла мертвым своего мужа.

На место немедленно выехали сотрудники Оболонского райуправления милиции. По приезде было установлено, что мужчина сам причинил себе смерть, применив охотничий карабин Blazer P93 калибра 7,62 мм. Оружие было зарегистрированным.

По словам жены погибшего, около 16.00 он позвонил ей и сообщил, что не хочет дальше жить. Когда она добралась до дома через полчаса, то уже застала его мертвым.

Читайте такжеСтали известны подробности гибели Семенюк-СамсоненкоУпомянутый факт занесен в Единый реестр досудебных расследований. Во время осмотра места происшествия было выяснено, что на момент трагедии квартира была заперта изнутри, замки на дверях и окнах не повреждены. В квартире, кроме потерпевшего, на то время никого не было.

В то же время, по информации ТСН, в понедельник, 26 января, вечером застрелился Николай Сергиенко, который до апреля 2014 года занимал должность первого заместителя гендиректора "Укрзализныци".

О самоубийстве бывшего чиновника транспортного ведомства ТСН стало известно из собственных источников, факт смерти Сергиенко подтверждают и в правоохранительных органах.

Сергиенко был назначен на должность в 2010 году, его назначение визировал тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров. Уволили первого заместителя гендиректора из ведомства 16 апреля 2014 г. соответствующим распоряжением Кабмина.