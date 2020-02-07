Водители в масках и дезинфекция автобусов: в Днепре начали борьбу с гриппом (видео)

После каждого рейса салоны пассажирских автобусов в Днепре дезинфицируют спецсредствами, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ.

Ударить по гриппу дезинфекцией - к таким мерам прибегли в Днепре - там превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Чтобы остановить распространение вируса, после каждого рейса обрабатывают пассажирские автобусы.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, салоны автобусов обрабатываются после каждого рейса: протирают все поручни, отдельно обрабатывают пол. В целом в Днепре работают 1200 автобусов. Все водители теперь работают в масках. Дезинфекция проводится за счет перевозчиков.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля стало известно, что в Днепре от пневмонии умер мужчина. За жизнь пациента боролись в реанимации областной больницы Мечникова, но тщетно, ведь пациента из района доставили, когда его состояние уже было крайне тяжелым.