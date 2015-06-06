Кличко требует наказать провокаторов, устроивших столкновения на Марше равенства

Мэр Киева Виталий Кличко требует наказать агрессивно настроенных молодых людей, которые сегодня совершили провокации и столкновения с правоохранительными органами на организованном представителями ЛГБТ-сообщества «Марше равенства» в столице.

"Я считаю, что политические силы, которые выступали против марша, "подогрели" ситуацию, пытаясь создать себе сомнительный пиар на теме прав меньшинств. За несколько дней до марша я призвал политические силы и общественные организации не разжигать вражду и не создавать противостояние в столице вокруг "Марша равенства", - цитирует Кличко пресс-служба мэра.

Он подчеркнул, что присутствовавшая на мероприятии милиция выполняла свой долг, обеспечивая порядок, и подобные случаи нападения агрессивно настроенных лиц на правоохранителей являются недопустимыми.

«В условиях, когда страна противостоит внешней агрессии, правопорядок в местах, безопасность - это главное. Поэтому все, кто устроил беспорядки, должны быть жестко наказаны. Я лично беру этот вопрос под контроль", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также отметил, что в Киеве нет притеснений по каким-либо признакам, и каждому человеку гарантируется свободное выражение взглядов и убеждений.

Читайте такжеМарш Равенства в Киеве: дымовые шашки, столкновения, раненые милиционеры (фото)Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, на Оболонской набережной в столице состоялся "Марш равенства» представителей ЛГБТ-сообщества. Несмотря на меры безопасности, на акцию прорвались ее противники, которые, в частности, бросали в участников марша петарды и дымовые шашки.

По данным Главного управления МВД в Киеве, во время столкновений на «Марше равенства» пострадали 9 милиционеров, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с осколочным ранением шеи.

За противоправные действия на месте происшествия правоохранители задержали 25 человек. У них изъяли петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).