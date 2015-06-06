МВД заявляет уже о 9 пострадавших на Марше равенства милиционерах

Количество пострадавших милиционеров во время столкновений на «Марше равенства» сегодня в Киеве возросло до 9.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

«Во время столкновения пострадали 9 сотрудников милиции, один - в тяжелом состоянии (осколочное ранение шеи)», - говорится в сообщении. (Ранее сообщалось о 5 пострадавших правоохранителях).

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» представителей ЛГБТ-сообщества проходил на Оболонской набережной в столице.

В начале шествия около 30 агрессивно настроенных молодых людей пришли на место сбора участников «Марша равенства». Они распылили в толпу слезоточивый газ, бросали дымовые шашки и петарды.

Читайте такжеНа КиевПрайде участников забросали дымовыми шашками и ранили милиционера в шею (фото, видео)Правоохранители выстроились кордоном и не допустили открытого столкновения между участниками марша и противниками ЛГБТ-акции. Однако пострадали несколько сотрудников милиции.

За противоправные действия на месте происшествия правоохранители задержали 25 человек. У них изъяли петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).