Комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" МАУ работает в штатном режиме – СНБО

Ранее СМИ сообщили, что Иран перестал делиться с Украиной доказательствами в расследовании катастрофы самолета МАУ.

Киев ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы «Боинга» МАУ. Сейчас комиссия по расследованию причин трагедии продолжает работу в штатном режиме.

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Как сообщается на сайте СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования «черных ящиков».

«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране, - отметил Секретарь СНБО Украины. - Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в соответствии с нормами международного права».

Ранее СМИ сообщили, что Иран перестал делиться с Украиной доказательствами в расследовании катастрофы самолета МАУ.

Директор по расследованию несчастных случаев в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар якобы заявил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной доказательствами, поскольку данные расследования «слили» украинским СМИ.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.