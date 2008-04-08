Суд остановил действие земельных решений Киевсовета от 1 октября

Шевченковский районный суд столицы своим постановлением остановил действие решений Киевского городского совета от 1 октября 2007 года до завершения рассмотрения дела по существу.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение было принято в связи с поданным стороной истца ходатайством на сегодняшнем судебном заседании по иску депутата Киевсовета Виталия КЛИЧКО относительно незаконности решений Киевсовета, принятых на сессии 1 октября прошлого года.

“Ходатайство КЛИЧКО Виталия Владимировича о принятии мер по обеспечению административного иска удовлетворить. Остановить действие решений Киевсовета 1 октября и запретить ответчику выполнять решения этой сессии до окончания рассмотрения дела и вынесения решения по существу”, говорится в постановлении суда.

На обжалование постановления предоставляется 5 дней.

Решение о необходимости принятия данного постановления было принято в связи с тем, что в суд истцом были поданы материалы, согласно которыми в Киеве уже начат снос дошкольного учебного заведения по улице Красноармейская, 35б, решение по которому было принято именно на сессии Киевсовета 1 октября. Согласно данному решению, детсад был передан из коммунальной собственности компании “Киевжилинвестменеджмент”, которой разрешен снос указанного здания.

Как отметил представитель истца, таким образом, уже можно наблюдать фактическую реализацию решений, принятых на сессии 1 октября.

Судья удовлетворил ходатайство стороны-истца, ссылаясь на то, что существует очевидная опасность причинения вреда представителям киевской территориальной общины.

Следующее заседание, на котором будет продолжено слушание дела по иску В.КЛИЧКО, назначено на 15 апреля.

На него будут вызваны как свидетели депутаты Киевсовета Анатолий КОВАЛЕНКО, Виталий БАБАК и Андрей АРТЕМЕНКО.

Кроме того, суд обязал ответчика предоставить полную аудиозапись указанной сессии Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2007 года В.КЛИЧКО обжаловал в Шевченковском райсуде столицы решения Киевсовета, принятые 1 октября. Он просил суд признать незаконными эти решения.

По данным Блока Кличко, на данной сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование свыше 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.