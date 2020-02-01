На Житомирщине задержали дезертира, который почти 5 лет скрывался в России

Мужчина пытался через жену получить поддельный паспорт. Его задержали непосредственно в отделении Государственной миграционной службы.

Сегодня в Житомирской области оперативники Службы безопасности Украины задержали дезертира, который почти 5 лет скрывался от следствия в Российской Федерации.

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Об этом сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По её словам, сегодня задержан на предложении взятки чиновник Государственной миграционной службы Житомирской области, бывшая сотрудница МВД и бывший контрактник Госпогранслужбы, который находился в розыске за дезертирство.

Мартынюк рассказала, что в марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда изменил присяге - после отпуска не вернулся к месту прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия. Для нелегального возвращения в Украину дезертира из-за использования поддельных документов его жена - бывшая работница милиции - предложила деньги главному специалисту регионального управления Государственной миграционной службы. Этот чиновник должен был поспособствовать супругам в оформлении для предателя фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера с новыми установочными данными.

Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек государственную границу с Российской Федерацией и прибыл на территорию Украины.

Правоохранители задержали злоумышленницу и её мужа в отделении Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных «документов».

В рамках уголовного производства по части 4 статьи 27 (и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.