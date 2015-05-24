В Черное море вошел американский эсминец

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил США в регионе "Европа-Африка", шестого флота ВМС США.

"Присутствие ракетного эсминца USS Ross в Черном море вновь подтвердит приверженность и настроенность Соединенных Штатов укреплению партнерских отношений и совместных боевых возможностей среди стран-членов НАТО и черноморских региональных партнеров", - сказано в сообщении.

Читайте такжеКанада направила фрегат в Средиземное море мониторить украинский кризис"Мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить морскую безопасность, готовность и военно-морской потенциал, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе", - подчеркнул командир эсминца Тед Горман.