В Черное море вошел американский эсминец

12:57, 24 мая 2015
Мир
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В Черное море 23 мая вошел американский ракетный эсминец USS Ross для обеспечения мира и стабильности в черноморском регионе.

USS Ross вошел в Черное море

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил США в регионе "Европа-Африка", шестого флота ВМС США.

"Присутствие ракетного эсминца USS Ross в Черном море вновь подтвердит приверженность и настроенность Соединенных Штатов укреплению партнерских отношений и совместных боевых возможностей среди стран-членов НАТО и черноморских региональных партнеров", - сказано в сообщении.

Читайте такжеКанада направила фрегат в Средиземное море мониторить украинский кризис"Мы будем работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить морскую безопасность, готовность и военно-морской потенциал, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе", - подчеркнул командир эсминца Тед Горман.

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