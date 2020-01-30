В Киеве продолжают искать провокационную рекламу о партнерстве с Россией: уже демонтировали 17 плакатов
В Киеве демонтировали всю незаконную рекламу с призывами о сотрудничестве со страной-агрессором Россией, однако продолжают поиски на случай наличия новой.
Об этом сообщает пресс-служба горгосадминистрации.
В КГГА заявляют, что рекламные операторы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов.
По словам заместителя главы администрации Валентина Мондриевского, всего было выявлено 17 рекламных постеров на 10 билбордах в разных местах.
"По информации от представителей Ассоциация операторов наружной рекламы Украины, это оказались наклейки с рекламными постерами на уже существующие коммерческие сюжеты. Сейчас правоохранительные органы занимаются тем, в какой типографии изготавливали этот материал и кто именно их размещал", - сообщил чиновник.
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Провокационную рекламу обнаружили по следующим локациям:
- ул. Гришко, 1/2; одна сторона
- ст. м. "Житомирская"; две стороны
- Кольцевая дорога; две стороны
- Кольцевая дорога; две стороны
- ул. Зодчих, Обойный рынок; две стороны
- ул. Дегтяревская, поворот на ул. Лагерную; две стороны
- ул. Дегтяревская, перекресток с ул. Шамрило; две стороны
- Столичное шоссе, две стороны
- ул. Юрия Гагарина, 2/15, одна сторона
- ул. Братиславская, 13, одна сторона
"КП "Киевреклама" продолжает инспекцию улиц и проверяет рекламные средства на предмет провокативного содержания. Городская власть просит жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях по номеру: 044 481 47 21", - говорится в сообщении.
Напомним, поздно вечером 29 декабря в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер". В причастности к их незаконному размещению полиция уже задержала трех человек.