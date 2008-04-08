ГАИ создаст группы быстрого реагирования на ДТП в Киеве

Госавтоинспекция и Киевская городская государственная администрация создадут специальные патрули для быстрого устранения заторов, которые возникают из-за дорожно-транспортных происшествий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на совместном заседании руководства КГГА и Главного управления МВД Украины в г. Киеве относительно неотложных проблем в столице гендиректор КП “Киевпастранс” Николай ЛАМБУЦКИЙ.

“Для обеспечения быстрого реагирования мы предлагаем подготовить проект соответствующего договора, где предлагаем создать совместные группы с работниками ГАИ и соответственно обеспечить их дополнительными материальными средствами”, - сказал Н.ЛАМБУЦКИЙ.

По его словам, такие группы быстрого реагирования позволят улучшить движение общественного транспорта и обслуживание пассажиров.

Н.ЛАМБУЦКИЙ сообщил, что этот вопрос уже обсуждался с Госавтоинспекцией, и были наработаны совместные предложения относительно обеспечения спецпатрулей необходимой техникой. В частности, речь идет о 30 легковых автомобилях, 20 микроавтобусах, двух эвакуаторах, 60 приборах электронного измерения расстояния и тому подобное.

По словам гендиректора КП “Киевпастранс”, для финансирования этого проекта планируется привлечь средства бюджета развития Киева.

Н.ЛАМБУЦКИЙ также выразил надежду, что спецпатрули могут начать работу на улицах города уже через месяц, а соответствующий договор будет подписан на этой неделе.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, в свою очередь подчеркнул, что контрольные группы ГАИ, о которых идет речь, должны быть закреплены за каждым маршрутом пассажирского транспорта и выезжать мгновенно на сигнал о ДТП, который поступит из диспетчерской службы “Киевпастранса”. Именно такая схема, по его убеждению, обеспечит хороший результат указанного проекта.

Присутствующий на заседании первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины, начальник управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве Анатолий СИРЕНКО сказал, что ГАИ готова подписать такое соглашение, а также выполнять определенные работы совместно с “Киевпастрансом”.