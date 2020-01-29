Во Львове провели реконструкцию боя под Крутами (фоторепортаж)

В театрализованной постановке участвовали представители общественной организации "Память".

Читайте такжеДень памяти Героев Крут: сегодня - 102 года бесстрашному подвигу 300 студентовВ среду, 29 января, во Львове представители общественной организации «Общество поиска жертв войны «Память» провели театрализованную военно-историческую постановку «Бой за станцию Круты».

Как известно, бой под Крутами произошел 29 января 1918 года на железнодорожной станции в 130 километрах от Киева между советскими отрядами и украинскими воинами войска УНР, пытавшимися остановить их продвижение к столице.

Ранее УНИАН сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут.