Зеленский предлагает раздать детям 23 тонны игрушек со склада таможенников (фото)

По словам Зеленского, 23 тонны не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – «по-тихому» распродаваться недобросовестными лицами.

Президент Владимир Зеленский предлагает Кабмину передать детям 23 тонны детских игрушек со склада рыбного порта в Одесской области.

Об этом глава государства написал в Facebook.

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«В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза – свыше 23 тонны», – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что 23 тонны не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже – «по-тихому» распродаваться недобросовестными лицами.

«Поэтому призываю Кабинет Министров Украины: провести все необходимые проверки, в частности относительно безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и деткам наших военных», – написал он.