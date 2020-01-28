Крымские татары отправятся мирным маршем в оккупированный Россией Крым – Чубаров

Сейчас уже сформирован предварительный состав штаба по подготовке и проведению акции, об участниках проинформируют позже.

Крымские татары 3 мая планируют отправиться в аннексированный Крым в рамках международной мирной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Сейчас уже сформирован предварительный состав штаба по подготовке и проведению акции, об участниках проинформируют позже.

«Участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной мирной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 2019 года российские силовики провели 157 незаконных задержаний и 335 арестов в оккупированном Крыму.