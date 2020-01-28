Генпрокурор вернул предыдущую группу прокуроров по делу экс-"беркутовцев"

Делом будут снова заниматься Алексей Донской, Игорь Земский, Янис Симонов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

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Речь идет о группе прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Постановлением от 27 января Рябошапка вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова, а также усилил группу.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве.

В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-«беркутовцев».

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской отвел трех новых прокуроров в деле против экс-«беркутовцев» - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марину Мазепину.

Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании.

Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-«беркутовцев» и на ознакомление их с материалами этого производства.