Экс-мэр Рейкьявика и исландский комик раскритиковал Киев за большое количество автомобилей

По словам Йона Гнарра, Киеву нужна другая система транспорта - без акцента на личные автомобили, а наоборот - на велосипеды и общественный транспорт.

Исландский комик Йон Гнарр, десять лет назад ставший одним из наиболее успешных мэров Рейкьявика, раскритиковал Киев за большое количество личных автомобилей.

"Я в Киеве меньше дня, но мне кажется, это город с переизбытком личных автомобилей. Вы в этом плане слишком американские, что ли. Рано или поздно это грозит городу коллапсом. Я попробовал немного погулять, но из‑за большого количества автомобилей это не очень комфортно", - сказал Гнарр в интервью Новому времени.

По его словам, Киеву нужна другая система транспорта - без акцента на личные автомобили, а наоборот - на велосипеды и общественный транспорт.

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"Это намного более эффективные способы сообщения в городе, и они намного дешевле", - уверен Гнарр.

При этом экс-мэр Рейкьявика признал, что если ограничить использование личных автомобилей, то сначала люди будут возмущены - "им будет казаться, что вместе с автомобилем у них отнимают какие‑то важные права".

Он рассказал, что в Рейкьявике его команда с 2010 года боролась за то, чтобы уменьшить количество личного транспорта на улицах в пользу общественного.

"Люди от этого только выигрывают ведь не испытывая потребности в частном автомобиле, они экономят много средств на что‑либо другое. Это уравнивает возможности граждан, сближает их друг с другом. Это делает воздух в ваших городах чище, это экономит городской бюджет", - говорит Гнарр.