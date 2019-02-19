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МАУ договорилась с исландской авиакомпанией об осуществлении рейсов в Рейкьявик

15:46, 19 февраля 2019
Новости туризма
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Попасть из Украины в Рейкьявик станет немного легче / Фото en.wikipedia.org

Украинский авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины» (МАУ) договорился с исландской авиакомпанией Icelandair об осуществлении рейсов в столицу Исландии – город Рейкьявик.

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Как сообщается на официальной странице МАУ в Facebook, с 1 февраля 2019 года вступил в силу договор между МАУ и Icelandair. Это сотрудничество позволит в двустороннем порядке пассажирам МАУ посетить столицу Исландии - Рейкьявик.

Рейсы будут осуществляться с пересадкой – транзитом через несколько городов Европы. Предложение доступно в соответствии с расписанием регулярных рейсов МАУ в Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Франкфурт.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее авиакомпания МАУ добавила в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкий алкоголь.

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Теги: #Исландия#МАУ#путешествия по Европе#Рейкьявик