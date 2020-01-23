На Житомирщине мужчина угнал трактор, чтобы попасть на пирушку в соседнее село

По словам угонщика, вернуть обратно транспортное средство он не смог, потому что трактор застрял в поле.

Жителя Овручского района правоохранители обоснованно подозревают в незаконном завладении трактором с подворья односельчанина. На тракторе парень добрался на гулянку в соседнюю деревню, а потом бросил посреди поля. За такую выходку ему может грозить заключение.

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22 января в полицию обратился 44-летний житель с. Кирданы с заявлением об угоне из гаража его домовладения трактора «Dongfeng 244». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Житомирской области.

Полицейские следственно-оперативной группы работали на месте происшествия. Со слов заявителя выяснили, что ночью кто-то, отбив дужку навесного замка, проник в помещение, где хранилось моторизированное транспортное средство, и угнал его.

Инспекторы сектора реагирования патрульной полиции вскоре обнаружили разыскиваемый трактор брошенным в поле между населенными пунктами. А по показаниям местных жителей быстро удалось установить причастного к правонарушению.

Как сообщается, 20-летнего жителя с. Кирданы, обоснованно подозреваемого в незаконном завладении трактором, полицейские обнаружили в нетрезвом, по внешним признакам, состоянии. Свою вину он признал и пояснил, что воспользовался чужим трактором, чтобы ночью добраться до соседнего села на выпивку к товарищам. Впрочем обратно транспортное средство не пригнал, потому что трактор увяз в поле. Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.