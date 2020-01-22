В Киеве "живой цепью" соборности соединили два берега Днепра (видео)

Символическая акция приурочена к 101-й годовщине подписания Акта злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Сегодня утром по случаю Дня Соборности Украины на мосту Патона в Киеве активисты образовали "живую цепь", которая символизирует единство нашей страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Обернувшись флагами Украины, люди взялись за руки и объединили берега Днепра "живой цепью", двигаясь двумя колоннами - с левого и правого берегов столицы.

Среди участников праздника оказались и подростки, и молодые люди и пенсионеры. Участники акции исполняли гимн Украины и поздравляли друг друга с Днем Соборности.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики. Несмотря на непродолжительный союз, событие оставило весомый след в истории украинского государства.