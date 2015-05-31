Задержанным на Донбассе российским военным сделали операции

Двум сотрудникам ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Евгению Ерофееву и Александру Александрову провели плановые операции.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщил ведущий хирург Главного военного клинического госпиталя Минобороны Украины Ростислав Гибало.

«Состояние здоровья Ерофеева оценивается как удовлетворительное, Александрова − как среднее между удовлетворительным и средней степени тяжести», − сообщил Гибало.

По его словам, у Ерофеева на руке установлен аппарат внешней фиксации (для фиксации костей после перелома), заживление повреждений мягких тканей проходит удовлетворительно.

Читайте такжеВторой российский ГРУшник подал апелляцию на свой арест«У Александрова на ноге установлен аппарат внешней фиксации и ВАК аппарат. У Александрова ранение было сложнее, однако и относительно его состояния здоровья опасений у нас нет», − отметил хирург.

Говоря о возможной дате выписки, Гибало сообщил: «Трудно сказать, точная дата не может быть названа».

«Лечение и заживление ран проходит нормально. После их выздоровления и выписки они будут переданы следователям», − добавил хирург.