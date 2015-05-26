МИД согласовал с российской стороной допуск консула к задержанным спецназовцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.

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"Вчера мы официально процесс согласования завершили, теперь российской стороне надо связываться с СБУ и договариваться непосредственно о времени и месте встречи", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что 19 мая в МИД поступила официальная нота от консульского отдела посольства РФ в Украине о предоставлении разрешения на посещение консулом этих граждан. "Мы безотлагательно передали это обращение на рассмотрение Службы Безопасности Украины, поскольку именно в ее юрисдикции находятся указанные граждане", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кроме того, по его словам, в рабочем порядке руководитель консульской службы МИДа 22 мая лично проинформировал представителя российского посольства о том, что решение о доступе российского консула к этим гражданам будет предоставлено.

По словам Дмитрия Кулебы, в течение субботы - воскресенья МИД не получил никаких дополнительных официальных запросов или обращений относительно такой встречи с российской стороны. "Вчера, 25 мая, посольство Российской Федерации было официальной нотой МИД проинформировано о том, что такой доступ предоставлен, в ноте были зафиксированы конкретные номера телефонов и фамилии людей из СБУ, к которым российскому консулу нужно обращаться для решения непосредственно логистических вопросов организации такой встречи", - сказал Дмитрий Кулеба.

"Никакой задержки с нашей стороны, ни попытки разыграть каким-то образом эту ситуацию, помешать доступу к этим гражданам представителей российского посольства или любой другой третьей уполномоченной стороны с нашей стороны не было", - заверил Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух военнослужащих Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.