Украина встретит лето с дождями и похолоданием

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Крыму, Приазовье и в Луганской области, днем местами в Украине кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13 градусов тепла, на побережье морей до 17 градусов; днем 21-26 градусов тепла, в Карпатах 13-18 градусов.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь; температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 градусов.

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В понедельник, 1 июня, - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов тепла, на побережье морей 14-19 градусов; днем 23-28 градусов.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 25-27 градусов.