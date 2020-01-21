В Минветеранов заявили о наличии "достаточной суммы" на психологическую реабилитацию

Чиновники сами будут определять, какие заведения будут предоставлять эти услуги.

Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет самостоятельно определять поставщиков услуг по реабилитации ветеранам и их семьям.

Об этом заявила глава Министерства Оксана Коляда, сообщает пресс-служба Кабмина.

Она заверила, что средств на эти нужды хватит.

"Мы сами будем определять, какие медицинские учреждения будут оказывать услуги, а мы будем их оплачивать. В государстве на этот год предусмотрена достаточная сумма на мероприятия по психологической реабилитации, которую мы будем платить за действительно качественную помощь", - отметила министр.

Коляда также рассказала о новом подходе, в частности в части обеспечения жильем ветеранов и призвала ветеранские объединения создавать и реализовывать собственные проекты и получать на них финансовую поддержку из бюджета.

Как сообщал УНИАН, 13 января президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

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Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, участвовавших в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.