В штабе при СНБО просчетов в расследовании обстоятельств сбития самолета МАУ не допускали – госэксперт

Представитель СНБО заявил, что "какие-то проблемные вопросы" постоянно решались в оперативном порядке.

Государственный эксперт аппарата Совета национальной безопасности и обороны Олег Корниенко считает, что в оперативном штабе при СНБО по выяснению обстоятельств и расследованию сбития самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не допускали просчеты в своей работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно заслушивания информации оперативного штаба при СНБО о катастрофе самолета Boeing 737 в Иране.

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В частности, на вопрос, были ли проанализированы ошибки и просчеты в работе оперативного штаба, и что было недоработано, он ответил: «Какие-то проблемные вопросы постоянно решались в оперативном порядке. Проблем, я считаю, что не было».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

8 января Совет национальной безопасности и обороны Украины создала оперативный штаб в связи с авиакатастрофой украинского самолета.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.