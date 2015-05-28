В Луганской области задержали водителя, везшего в Харьков на продажу семена из "гумконвоя"

Об этом сообщает сайт председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению, всего в машине оказалась запакована 21 тысяча пакетиков семян стоимостью около 400 тысяч гривен. Водитель, который вез груз из города Горское на линии разграничения в Харьков, признался, что получил семена из оккупированной территории, куда его завезли в одном из последних российских «гумконвоев», и хотел продать в Харькове и других областных центрах Украины.

Читайте такжеМоскаль усилил контроль за линией разграничения на ЛуганщинеДома у него во время осмотра обнаружили еще 24 тысячи пакетиков с семенами, приблизительная стоимость которых – 430 тысяч гривен.

"Это далеко не первый факт массового хищения гуманитарки, которую Россия под видом благотворительности завозит на территории, оккупированные ею же. Только недавно из Луганска убежали опереточные министерша образования «ЛНР» Лаптева со своим заместителем Тарасюком, которые завышали на бумаге количество учащихся, получали на «мертвые души» помощь из России и присваивали. В городе обнаружили целые тайные склады с российской "гуманитаркой", которую эти аферисты просто не успели продать. Массовое хищение «гумконвоев» происходит постоянно, и это не удивительно, ведь самозваными республиками руководят обычные воры и хапуги", - рассказал руководитель Луганщины Геннадий Москаль.