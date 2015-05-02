В Горловке террористы взяли в плен гражданского и вывезли в Россию – волонтер
Террористы в оккупированной Горловке Донецкой области взяли в плен гражданского и вывезли в Россию, где его обвинили в незаконном пересечении границы.
Про такую схему в эфире "5 канала" сообщил журналист и волонтер Виктор Майстренко, отметив, что такое случается не впервые.
По его словам, "в руки террористов попадают люди с проукраинской позицией. Охотятся и на волонтеров".
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"Уже вывезено в Россию большое количество, даже из гражданских. Из последних, пример был, взяли в Горловке человека, вывезли в Россию, сейчас находится в Тихорецком СИЗО - это в краснодарском крае. Обвинили в незаконном пересечении границы. В последнее время есть такая тенденция, что сдают волонтеров и сепаратисты берут их в плен", - сообщил Майстренко.
Как сообщалось, в плену у боевиков остаются как минимум 300 украинцев, 60 из них – гражданские, сказал переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит.