На Харьковщине план по пятой волне мобилизации выполнили на 34%

Показатель выполнения плана по 5-й волне мобилизации в Харькове и Харьковской области составляет 34%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель областного военного комиссара Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин.

По его сведениям, показатель выполнения по городу Харькову составляет 17%, по Харьковской области — 52,8%.

Калгушкин отметил, что во время 5-й волны мобилизации, которая заканчивается 19 июня, в Харьковской области запланировано призвать на службу более 2,6 тыс. военнообязанных.

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“Две недели назад плановое задание было увеличено более чем на 900 военнообязанных. И на сегодняшний момент составляет более 2,6 тыс. военнообязанных, которых мы должны доставить на комплектование воинских частей”, - сказал он, отметив, что в план по Харьковской области были добавлены те военнообязанные, которых не удалось призвать во время 4-й волны мобилизации.

Калгушкин также сообщил, что во время 5-й волны мобилизации от области планируется поставить 18 единиц техники, на сегодняшний день поставлено 3 единицы.

По словам заместителя областного военного комиссара, худшие показатели по мобилизации наблюдаются во всех, кроме Ордженикидзевского, райвоенкоматах города Харькова, городах Изюм, Люботин, Купянск, а также в Харьковском и Печенежском районах области.