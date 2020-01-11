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В ГБР сформировали спецподразделение для расследования "дел Майдана"

23:58, 11 января 2020
Общество
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В ГБР укомплектовано спецподразделение по расследованию "дел Майдана" / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено", - говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, осуществлены во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

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