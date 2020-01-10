У матери умершего на Ривненщине младенца обнаружили палочку коклюша

Остальные пятеро детей в семье малыша не были привиты против коклюша из-за отказа родителей.

На Ривненщине у матери умершего в конце декабря прошлого года от коклюша одномесячного мальчика обнаружили Bordetella pertussis (палочка коклюша).

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что умерший мальчик не был вакцинирован против коклюша, поскольку не достиг соответствующего возраста. Остальные пятеро детей в семье малыша не были привиты против этой болезни из-за отказа родителей.

Согласно сообщению, специалисты провели эпидрасследование, обследовали 18 человек, из них 13 детей.

«У матери ребенка обнаружено Bordetella pertussis (палочка коклюша), клинических признаков заболевания коклюшем не было. Ей назначено соответствующее лечение», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года в Ривненской области от коклюша умер одномесячный мальчик. Ребенка госпитализировали, однако несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти его жизнь не удалось.

Справка. Коклюш – заболевание дыхательных путей. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Много детей, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев. Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).