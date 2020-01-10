Начальница Черновицкого ЗАГСа объяснила, почему угрожала электрошокером посетителю

Сейчас чиновница, которую отстранили от исполнения должностных обязанностей, находится на своем рабочем месте.

Начальница Черновицкого городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталья Вишневская угрожала применить электрошокер к агрессивному посетителю госучреждения, чтобы защититься от него.

Об этом Вишневская рассказала корреспонденту УНИАН.

По ее словам, 9 января нетрезвая пара посетила ЗАГС, подавая документы для регистрации брака. Спор между будущими супругами и сотрудниками отдела возник после того, как паре предоставили счета для оплаты госпошлины.

«На наших счетах указана сумма этой пошлины – она составляет 85 копеек. Они обратились в банковское учреждение, оплатили другую сумму – 90 копеек, и когда пришли к специалистам нашего отдела, возник этот конфликт», - сказала Вишневская.

Чиновница добавила, что ее коллеги предлагали паре, что они за них заплатят необходимую сумму пошлины.

По информации Вишневской, мужчина сказал: «Для меня важно, чтобы вы взяли 90 копеек».

Также, по ее словам, посетитель подтвердил, что пребывает в состоянии алкогольного опьянения, что зафиксировано на видеозаписи, которую она обнародовала на своей Facebook-странице.

После этого, как рассказала Вишневская, посетитель начал громко выкрикивать и бить кулаками по столу.

«...Я попросила его успокоиться. Позже пыталась вызвать полицию охраны, ведь у нас нет «тревожной кнопки» или охранников. Единственный способ, как мы можем спасаться, - звонить на «пульт», чтобы приехали ребята, которые осуществляют охрану этого помещения. Но они ехали долго. Увидев, как человек бросался, стучал по столу и вел себя неадекватно, я его испугалась», - сообщила руководитель ЗАГСа.

Она добавила, что постоянно носит с собой электрошоковое устройство, особенно после того, когда в декабре 2019 года в Черкассах тяжело ранили сотрудницу ЗАГСа.

«Я попросила этого гражданина не пересекать черту, не приближаться ко мне», - добавила Вишневская.

Вместе с тем чиновница заявила, что в течение двух лет обращалась в Главное управление юстиции в Черновицкой области с просьбой обеспечить здание ЗАГСа охраной.

«Хотя бы кнопку охраны мы должны иметь, ведь в нашем коллективе одни женщины. На мой взгляд, носить электрошокер – не запрещено. Поймите, электрошокер носят для того, чтобы защитить себя. Я считаю законным требовать обеспечение безопасности на моем рабочем месте. Когда она не обеспечена, ее обеспечивать должна я. Я не применяла по отношению к этому человеку электрошокер. Я просто попросила ко мне не приближаться на опасное для меня расстояние, поскольку я его боялась», - сказала начальница ЗАГСа.

Сейчас Вишневская находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять служебные полномочия. Она отметила, что информацию о ее отстранении от должностных обязанностей узнала из прессы.

Как сообщал УНИАН, 9 января в сети Интернет появилась видеозапись, на которой начальник Черновицкого городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталья Вишневская в ходе спора с посетителями госучреждения достает электрошокер и включает его.

По информации Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины, Вишневскую отстранили от исполнения должностных обязанностей.