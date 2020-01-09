Президент заверил, что делается все возможное для установления истинных причин трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую», - написал Зеленский.

«Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иран уже прибыла группа украинских экспертов.

По словам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, специалисты проверяют версию о поражении "Боинга" ракетой зенитного ракетного комплекса "Тор" российского производства. Среди других основных версий катастрофы самолета МАУ в Иране называл разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.