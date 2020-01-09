Руководительницу Киевского молодежного центра подозревают в хищении бюджетных средств

По версии следствия, чиновница разрабатывала планы проведения мероприятий, в которые вносила недостоверные сведения по необходимым расходам.

Руководительницу Киевского молодежного центра при КГГА уличили в хищении бюджетных средств, выделенных для проведения массовых мероприятий.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ей объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов директор разрабатывала планы проведения мероприятий, в которые вносила недостоверные сведения в отношении даты, места проведения, планируемого количества участников и необходимых затрат.

Правоохранители установили случаи, когда мероприятия, на которые выделялись бюджетные средства, фактически не проводились или проводились без какого-либо участия со стороны молодежного центра и соответствующего финансирования. Деньги, которые якобы тратились на проведение того или иного мероприятия, руководитель центра выводила через «подконтрольные» общества с ограниченной ответственностью и с признаками фиктивности и в дальнейшем тратила на собственные нужды.

В служебных помещениях и на складах проведены санкционированные обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства – оргтехника и документы, которые приобщили к материалам уголовного производства.

В полиции напомнили, что санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.