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В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета

16:31, 08 января 2020
Общество
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REUTERS

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Краткое сообщение обнародовали в твиттере компании. "Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы контактируем с нашим авиакомпанией-клиентом и выступаем на его стороне в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - говорится в заявлении. 

Это первый официальный комментарий авиастроительной компании. Несколько часов назад компания лишь отметила, что следит за сообщениями в медиа и нуждается в большей информации для заявления. 

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также два пассажира были гражданами Украины.

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Теги: #новости Украины#авиакатастрофа#Иран#Боинг