Пограничники объяснили, почему певца Dr. Alban пустили в Украину

В ГПСУ заявили, что запрета от правоохранителей на пропуск в Украину певца не было и именно из-за этого его допустили на территорию Украины.

В Государственной пограничной службе заявили, что запрета правоохранительных органов на пропуск в Украину певца Dr.Alban, который является гражданином Швеции, не было.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Запрета на въезд, вынесенного другими правоохранительными органами, не было", - отметил он.

По его словам, во время контроля пограничники проверили документы певца в базе и не нашли препятствий для его пропуска в Украину.

Как отметил на своей странице в Facebook глава ГПСУ Сергей Дейнеко, государственную границу певец пересекал согласно украинскому законодательству, которым руководствуются пограничники при оформлении граждан иностранных государств.

"Вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никоим образом на решение пограничников относительно пропуска или непропуска лиц не влияет никто, в том числе, и президент Украины", - подчеркнул глава ГПСУ.

Дейнеко также отметил, что отказать иностранцам в пересечении границы можно по поручению правоохранительных органов, но в случае его отсутствия и наличия необходимых документов иностранные граждане могут быть пропущены в Украину.

Ранее певец в Instagram написал, что ему был запрещен въезд в Украину из-за якобы незаконного посещения оккупированного Крыма, однако, по его словам, президент Владимир Зеленский якобы способствовал решению этого вопроса. Впоследствии певец удалил эту часть своего сообщению в соцсети.