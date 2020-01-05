Календарь событий: Рождество, "Галилеевы" спутники, полет "Конкорда" с медведем на борту, феномен Фишера, старейшее метро, "нулевой километр" Лондона, первый посмертно замороженный человек и самый огромный в мире клад

6 января

В понедельник - Рождественский сочельник у восточных христиан. Сочельник, или, как его еще называют Навечерие Рождества Христова – день накануне праздника. Он известен традицией подавать к столу специальное постное блюдо - сочиво. Собственно, поэтому день и имеет такое название. В Рождественский сочельник пост отличается особой строгостью, но в то же время день этот наполнен радостным ожиданием великого события. Из всех двунадесятых, то есть важнейших после Пасхи двенадцати православных праздников, только два предваряются сочельником – Рождество и Крещение, что подчеркивает их особую значимость.

Есть 6 января и памятные даты. Так, в 1896 году состоялась премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.

6 января 1884 года была подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой механического телевидения.

В 1912 году в этот день Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Хур-хрум-день.

Именины у Евгении, Клавдии, Артема, Николая и Сергея.

7 января

Во вторник - Рождество Христово у восточных христиан. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

Что касается памятных дат, то 7 января 1610 года Галилео Галилеем были открыты четыре крупнейших спутника Юпитера. Сейчас они носят название «Галилеевы». Благодаря этому открытию Галилей вскоре стал самым знаменитым ученым Европы. Книга, в которой он описал открытие, имела сенсационный успех, даже коронованные особы спешили обзавестись телескопом. Несколько телескопов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов. Кстати, немецкий астроном Симон Мариус (1573-1624) одновременно и независимо от Галилея открыл все четыре спутника Юпитера (1610), и дал им имена Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. История распорядилась так, что Галилея считают первооткрывателем спутников, за которыми закрепились имена, данные Мариусом. Спутник Юпитера Ганимед имеет диаметр больший, чем у Меркурия. Под поверхностью Европы обнаружен глобальный океан, а Ио известен тем, что на нем действуют самые мощные в Солнечной системе вулканы. Каллисто – одно из самых кратерированных тел в Солнечной системе. Поверхность спутника очень старая, около 4 млрд лет, а его геологическая активность крайне низкая. У Юпитера имеются слабые планетарные кольца. Спутники яркие и вращаются по достаточно удаленным от планеты орбитам, так что их легко различить даже в полевой бинокль. Юпитер исследовался восемью автоматическими межпланетными станциями НАСА. Наибольшее значение имели исследования с помощью аппаратов «Пионер» и «Вояджер», позднее «Галилео». Последним аппаратом, посетившим Юпитер, был зонд «Новые горизонты», направляющийся к Плутону. На сегодняшний день ученым известно 79 спутников Юпитера, среди которых «Галилеевы» – самые крупные.

В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

7 января с 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии считается днем изобретения фотографии. В этот день в 1839 году состоялось заседание двух французских академий - Академии наук и Академии изящных искусств. На нем физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера - методе получения отпечатка изображения (дагерротипа). Он заключался в проецировании камерой-обскура изображения на посеребренную медную пластину. Предварительно выдержанную в парах йода пластину следующим этапом следовало обработать парами ртути. После этого получалась фотография проецируемого предмета. Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра. Читая лекцию, Араго утверждал, что камера проста в обращении и подобные фотографии сможет делать любой. Нужна лишь небольшая практика. Сенсационная лекция произвела фурор, и уже в этот же день первый дагеротипный фотоаппарат был продан за 25 тысяч долларов. Пластины для аппарата стоили 5 франков. 19 августа 1839 года метод получения дагерротипа был представлен широкой общественности.

Неофициальные праздники - Международный день программистов, День распутывания лыжных следов и Международный день глупой походки.

Именины у Виталия.

8 января

В среду нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, 8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Прибор представлял собой пятикилограммовый шар из латуни, подвешенный к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли. В два часа ночи 8 января Фуко сделал запись своего наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 февраля этого же года, Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой прибор, названный впоследствии маятником Фуко. Маятник в парижском Пантеоне представлял собой металлический шар массой 28 кг с закрепленным на нем острием на стальной проволоке длиной 67 м. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано шестиметровое круговое ограждение, по краю которого была насыпана песчаная дорожка, чтобы маятник в своем движении мог при ее пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревкой, после чего веревку пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунды, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло 3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11 градусов по часовой стрелке. Эксперимент вошел в историю науки, наглядно подтвердив гипотезу о вращении Земли.

8 января 1957 года Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. Фишер – один из самых ярких шахматистов 20 века. Его шахматный талант проявился рано. В 13 лет он завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а 8 января 1957 года стал самым молодым чемпионом США. Через год он стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером. Он постоянно был в центре внимания, причем не только благодаря феноменальным успехам, но и из-за своих сенсационных заявлений. «В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп – он неплохо играл в шахматы», – заявлял подросток. Фишер выиграл чемпионат мира по шахматам в 1972 году, обыграв Бориса Спасского (СССР) в матче в Рейкьявике (Исландия), после чего перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях. В 1975 году Фишер выдвинул условия проведения матча на первенство мира, которые были сочтены ФИДЕ неприемлемыми. Попытки договориться с ним оказались безуспешными, и Фишер был лишен ФИДЕ звания чемпиона, а новым чемпионом мира стал советский гроссмейстер Анатолий Карпов, выигравший отборочный цикл претендентов. После утраты титула чемпиона мира Фишер стал затворником. В 1992 году он выиграл неофициальный матч-реванш у Спасского в Югославии, что привело к конфликту с правительством США и выдаче приказа на его арест. Фишер переехал в Европу, затем в Южную Азию, в 2004 году был арестован в Японии и в течение нескольких месяцев содержался под стражей. В 2005 году получил исландский паспорт и гражданство в соответствии с особым актом Альтинга, разрешающим ему жить в Исландии, где и прожил до самой его смерти в 2008 году. Фишер внес немало долгосрочных вкладов в шахматы. В 1990-х годах он запатентовал модифицированную шахматную хронометражную систему, которая увеличивает время после каждого хода, а теперь является стандартной практикой в лучших турнирах и матчах. Он также изобрел Фишрандом, новый вариант шахмат, известный сегодня как шахматы-960.

В 1959 году в этот день Шарль де Голль стал президентом Французской Республики.

В 2004 году был спущен на воду морской лайнер «Queen Mary 2», на тот момент - самое большое пассажирское судно в мире.

Неофициальные праздники - День умасливания гремлинов и День компьютерного набора.

Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила и Леонида.

9 января

В четверг также нет официальных международных праздников, но день наполнен памятными датами. Так, 9 января 1799 года премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший впервые в мире ввел подоходный налог - 2 шиллинга на фунт.

В 1816 году английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в забоях.

В 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики был обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки. Монте-Альбан - известный археологический заповедник. На протяжении двух тысяч лет здесь находился один из крупнейших городов доколумбовой Америки. Настоящее имя этого города история не сохранила. Его сегодняшнее название - Монте-Альбан - происходит от поросшего лесом холма, на протяжении многих веков скрывавшего развалины большого индейского поселения. В 1931 году оно было раскопано мексиканским археологом Альфонсо Касо. Некоторые ученые приравнивали это открытие к открытию Трои. Люди, проживавшие в давние времена в Монте-Альбано, принадлежали к древней и чрезвычайно развитой культуре. В пору своего рассвета здесь проживало свыше 20 тысяч человек, город раскинулся на 40 километров. Проживающие там племена назывались сапотеками. Они умели строить великолепные здания и храмы, обрабатывать горный хрусталь, изготавливать золотые украшения изумительной красоты. Наибольший интерес представляют гробницы Монте-Альбана. Они построены из камня и каждая сверху накрыта большой плитой. Подобная конструкция воспроизводила образ тех пещер, в которых в более древние времена индейцы Южной Мексики хоронили своих вождей и слуг богов. Сапотеки искусно украшали свои гробницы настенной живописью, они были доверху забиты редкостными по красоте золотыми изделиями. Нигде на территории Америки такого более никто не находил. Первую гробницу Монте-Альбана археологи обнаружили осенью 1931 года. А 9 января 1932 года Альфонсо Касо вошел в усыпальницу.

Там был огромный клад, пролежавший нетронутым 800 лет. Здесь было найдено более пятисот предметов, в их числе – золотая маска бога Шипе Тотека. Нос и щеки маски были обтянуты человеческой кожей. Здесь же были золотые чеканные браслеты, ожерелья из золота и жемчуга, застежки и пряжки из нефрита, бирюзы, янтаря, обсидиана, кораллов. А самая загадочная находка из Монте-Альбана – хрустальные человеческие черепа. Горный хрусталь – один из самых твердых минералов на земле. В 1970 году один из этих черепов был исследован авторитетными экспертами. Они пришли к заключению, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. Резать горный хрусталь нельзя ничем, кроме алмаза. Но сапотеки все-таки сумели обработать этот материал, что остается загадкой.

В 1951 году состоялось официальное открытие здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. А церемония заложения фундамента произошла 4 октября 1949 года. Штаб-квартира ООН – комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. Для создания комплекса были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. В эту группу вошли Оскар Нимейер (Бразилия), директор по планированию Макс Абрамович (США), инженер-консультант Владимир Бодянский (Франция), Эрнст Кормье (Канада), главный архитектор Уоллес К. Гаррисон (США), Шарль И. Ле Корбюзье (Франция), Свен Маркелиус (Швеция), Г.А.Свайе (Австралия), Лян Сэ Чэн (Китай), Николай Басов (СССР), а также консультанты Энтони Антониадэс (Греция), Мэтью Новики (Польша) и Эрнест Вайсман (Югославия).

Группа разработала 50 проектов и после отбора остановилась на концептуальной идее Ле Корбюзье. Согласно его чертежам, комплекс зданий должен был сочетать разнообразие стилей: высокие стеклянные панели для офисов и низкий круглый купол для зала Генеральной Ассамблеи. К моменту завершения строительства штаб-квартира ООН считалась образцом самого современного архитектурного дизайна на Манхэттене. Здания расположились в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, Первой авеню и проливом Ист-Ривер. Чтобы спроектировать на участке площадью 7 га здание Организации Объединенных Наций высотой более 167 м, группе архитекторов понадобилось 6 лет. Хотя географически штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, но она имеет статус международной зоны. Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает еще тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения). Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке разместилось около трети от всего персонала Организации.

9 января 1969 года в английском Бристоле состоялся первый испытательный полет авиалайнера «Конкорд». А началось все в октябре 1962 года, когда Великобритания и Франция заключили соглашение о совместных работах по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера. С 1976 года начались постоянные полеты самолетов «Конкорд». При этом Англия взяла в эксплуатацию пять самолетов, а Франция - четыре. Сверхзвуковые самолеты этого класса использовались 27 лет, и были очень популярны. За это время «Конкордом» было установлено несколько скоростных рекордов. К примеру, для трассы Лондон – Нью-Йорк самолет показал время перелета – 2 часа 55 минут 15 секунд. А еще облетел вокруг Земного шара за 31 час 27 минут 49 секунд, сделав шесть посадок для заправки топливом. В этом перелете на борту самолета было 99 пассажиров, 18 членов экипажа и медвежонок. За неполных три десятка лет рейсовых и чартерных полетов было перевезено более 3 миллионов пассажиров, общий налет самолетов составил порядка 250 тысяч часов. Но из-за чрезвычайно больших расходов коммерческая эксплуатация «Конкордов» была в целом убыточной, в результате самолеты были сняты с эксплуатации в 2003 году. Этому способствовала и случившаяся 25 июля 2000 года катастрофа, когда самолет разбился при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, погибли 113 человек.

9 января 2007 года был представлен первый iPhone.

Неофициальный праздник - День игры в прятки с зимой.

Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана и Федора.

10 января

Пятница тоже наполнена памятными датами. К примеру, в 49 году до н.э. Юлий Цезарь, будучи тогда еще полководцем, возвращавшийся из завоеванной им Галлии, подошел к пограничной реке Рима Рубикону. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию. Но, переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезал себе путь к отступлению, приняв решение стать единовластным правителем Рима. Выражение «перейти Рубикон» с тех пор стало крылатым, означающим точку невозврата. 10 января, перейдя границу, с легионом из 300 всадников Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну. Сопротивления Цезарь не встретил. Победитель галлов легко овладел Римом и Италией. По заданию сената Помпей (правитель Рима) срочно набрал армию. Цезарь не сразу выступил с боевыми действиями против Помпея. Он был готов на уступки, чтобы избежать кровопролития и всячески оттягивал начало военных действий, ведя переговоры. Но как на одной, так и на другой стороне было много влиятельных лиц, явно заинтересованных в противостоянии. Боевых действий не удалось избежать, и у города Фарсала помпеевцы были разбиты легионом Цезаря. Тем самым окончательно утвердилась власть Юлия Цезаря в Риме.

10 января 1840 года в Великобритании была учреждена так называемая Единая Грошовая почта, установившая цену за отправку писем в один пенни и реформировавшая мировую почтовую систему.

В 1863 году в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена - 3,6 км. Таким образом, лондонское метро - самое старое на Земле. Первая линия была построена фирмой Metropolitan Railway, это была так называемая внеуличная железная дорога. На ней находилось семь станций. Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными. И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью. В день открытия линии 10 января 1863 года метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы. Лондонское метро сегодня перевозит более миллиарда пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, метро насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров). Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы. К системе Лондонского метро относится и беспилотное «Легкое метро», которое доставляет пассажиров через Темзу и соседние районы.

В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну. Решение о ликвидации Лиги Наций было принято единогласно представителями 34 стран, которые участвовали в последнем заседании Генеральной Ассамблеи. Решение также установило дату ликвидации Лиги: на следующий день после закрытия сессии. 19 апреля 1946 года председатель Ассамблеи, Карл Й.Хамбро из Норвегии, заявил, что «двадцать первая и последняя сессия Генеральной Ассамблеи Лиги Наций закрыта». В результате Лига Наций прекратила свое существование 20 апреля 1946 года. Логическим, но не официальным, продолжением Лиги Наций обычно считают Организацию Объединенных Наций.

10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что эта дата совпадает с датой 26-й годовщины образования Лиги Наций – всемирного движения за мир и сотрудничество между нациями, которая была основана 10 января 1920 года и распущена 19 апреля 1946 года. Ее активы и обязательства были переданы в ООН. На первой сессии Генеральной Ассамблеи присутствовали представители 51 государства. В настоящее время в состав Генеральной Ассамблеи входят 193 государства, являющихся членами Организации Объединенных Наций. Наиболее интенсивно очередные сессии Генеральной Ассамблеи работают ежегодно с сентября по декабрь. По вопросам, требующим безотлагательного решения (борьба с терроризмом, поддержание или восстановление международного мира и безопасности), могут созываться специальные сессии и чрезвычайные специальные сессии. Генеральной Ассамблее ООН принадлежит инициатива установления ряда международных праздников. Один из них – День Организации Объединенных Наций, который отмечается ежегодно 24 октября.

В 1962 году произошла величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 минут стерла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчетам, погибли 4 тысячи человек и 10 тысяч голов домашних животных.

Неофициальный праздник - День обучения танцам пингвинов.

Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.

11 января

В субботу самая вежливая дата в году - Международный день «спасибо». Слова благодарности обладают магическими свойствами - с их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции - то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых. Кстати, 21 сентября отмечается еще один «вежливый» праздник - Всемирный день благодарности.

11 января 1569 года состоялась первая упомянутая в мировой истории лотерея. Она прошла в Англии, в здании Собора Св. Павла.

В 1693 году произошло Сицилийское землетрясение, погибли более 60 тысяч людей.

В 1787 году английский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона - спутников планеты Уран.

В 1864 году в Лондоне открылся вокзал «Чаринг-Кросс». Это место считается «нулевым километром» Лондона — отсюда отсчитывается длина дорог, и производятся любые другие измерения. В XVII веке на месте нынешнего вокзала в городке Чаринг располагался знаменитый исторический трактир «Золотой Крест», упомянутый в хрониках 1643 года и в литературных произведениях таких авторов, как Бос, Копперфильд, Чарльз Диккенс. В XVIII–XIX веках отсюда отправлялись экипажи в Довер, Брайтон, Бет, Бристоль, Кембридж, Холихед и Йорк. Как и все столичные вокзалы, в нем есть своя изюминка. Здание станции имеет архитектурные черты французского Ренессанса. Роскошный фасад ему обеспечил отель, выстроенный архитектором Эдвардом Миддлтоном Барри. Несколько раз вокзал приходилось восстанавливать. В начале 20 века обрушилась его крыша, тогда не обошлось без жертв. Также зданию досталось во время бомбежек Второй мировой войны. Сейчас здание вокзала выглядит очень современно. Не так давно платформы вокзала гармонично совместили с комплексом Embankment Place, оформленным в стиле постмодерн. Залы вокзала оборудовали согласно современным технологиям. Пассажирами «Чаринг-Кросса» являются люди, отбывающие и прибывающие из городов юго-восточного направления. Однако большая часть посетителей – туристы. От вокзала совсем недалеко до парламента, резиденции премьер-министра и знаменитых книжных лавок на Чаринг-Кросс-роуд. Кроме того, «Чаринг-Кросс» известен памятником под названием Крест Элеоноры, который был возведен перед вокзалом. Крест установил в 13 веке король Эдуард I, который хотел почтить память своей супруги Элеоноры Кастильской. Безутешный король сопровождал тело своей любимой жены, на всех местах его остановки позже поставили поминальные кресты. В 17 веке во время революционных действий памятник демонтировали и заменили его на статую короля Карла I. Однако через какое-то время сюда поставили копию креста. Нынешний памятник представляет собой викторианский неоготический восьмиугольный шпиль, украшенный резьбой. Его венчает крест, вознесенный на двадцатиметровую высоту.

В 1909 году в этот день из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой в мире женской автогонки. В ней приняли участие более дюжины автомобилей. Между тем, женщины принимали участия в гонках и раньше, но наряду с мужчинами. Например, в 1901 году, в автопробеге между Парижем и Берлином участвовала некая Камилла дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й. Правда, впоследствии Камилла бросила автогонки и увлеклась гонками на моторных лодках, причем небезуспешно. В 1904 году она выиграла гонку «Алжир – Тулон». В 1920-е годы в автогонках блистала чешка Элишка Юнкова. В ее послужном списке 56 кубков, причем, все они завоеваны в течение четырех лет. В 1928 году, после гибели мужа–гонщика в Нюрбургринге, Элишка завязала с автоспортом. В 1960-е годы прославилась раллистка Патриция Мосс. Она победила во многих гонках того времени, но после замужества ушла из профессионального спорта.

В 1922 году четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применен инсулин.

В 1963 году в Лос-Анджелесе открылась первая в мире дискотека, называвшаяся Whisky a Go Go.

В 1966 году более 340 человек погибли в Рио-де-Жанейро во время наводнения и оползня.

В 1974 году в Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов, и впервые все дети выжили.

В 1981 году команда из трех британцев под руководством Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и короткую по времени экспедицию по пересечению Антарктики, достигнув Скотт-Бейс после 75 дней пути, в ходе которых было пройдено 2500 миль.

В 2003 году губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осужденных на высшую меру наказания - всех заключенных-смертников Иллинойса.

В 2004 году произошел инцидент с поездом № 1908, в ходе которого, из-за психического расстройства машиниста, тяжелый грузовой поезд весом 5175 тонн проехал ряд станций, несмотря на запрещающие показания светофоров. Остановили его лишь путем отключения электроэнергии.

В 2011 году была прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

Неофициальные праздники - День кофейных грез, День заповедников и национальных парков и Международный день равенства на работе.

Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия и Натальи.

12 января

Воскресенье насыщено значимыми памятными датами. В 1932 году 12 января Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором.

В 1967 году впервые в мире был крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд. Он был профессором психологии Калифорнийского университета, специалистом в области профессиональной ориентации. С 1930 по 1956 годы он написал и опубликовал ряд книг по вопросам профессиональных консультаций. Страдая от неизлечимого рака почек, Бедфорд в 1965 году откликнулся на предложение специалистов по крионированию - бесплатно подвергнуть заморозке тело первого добровольца, его кандидатура была утверждена. Крионирование произошло в городе Глендейл, Калифорния 12 января 1967 года. По завещанию Бедфорда 100 тысяч долларов отошло на дальнейшие исследования в области крионики. Но к 1973 году хранение и перевозка первого пациента обошлись уже в 2,5 раза больше этой суммы. Главным фактором, сделавшим возможным дальнейшее сохранение Бедфорда, стали его родственники — жена Руби и сын Норман Бедфорд. Тело Бедфорда было заморожено спустя несколько часов после его смерти. По сравнению с современными препаратами, используемые крионическими организациями, использование криопротекторов в случае Бедфорда было примитивным. Тело Бедфорда было пропитано защитным раствором диметилсульфоксида, а затем постепенно охлаждено сухим льдом до температуры -79 °C. Через несколько дней он был помещен на постоянное хранение в жидкий азот. Через 6 дней после крионирования он был помещен в Криоучреждение социальной защиты Эдварда Хоупа в Финиксе, Аризона. Примерно через два года Бедфорда снова пришлось перевезти - на этот раз в хранилище компании Galiso, Inc., производителя криогенного оборудования в Южной Калифорнии. Он был перемещен в новый дьюар. В 1973 году тело было вывезено из этого учреждения в крионическую компанию Trans Time, возле Беркли (Калифорния) и оставалось там до 1977 года, после чего было отдано сыну Бедфорда. До 1981 года семья хранила тело Бедфорда в жидком азоте в Южной Калифорнии. Впоследствии его тело было перевезено в крионическую организацию Alcor Life Extension Foundation, где и остается до сегодняшнего времени. 25 мая 1991 года Джеймс Бедфорд был перемещен из запаянной криокапсулы Galiso в стандартный четырехместный криостат Alcor. Во время переноса тело Джеймса Бедфорда было помещено в открытую ванну, заполненную жидким азотом, для поверхностного осмотра. Более 21 года оно было скрыто от глаз человека. За это время Бедфорд перенес множество перевозок, контейнер много раз переходил из рук в руки. Однако осмотр показал, что тело сохранилось без изменений, и за время хранения температура ни разу не поднималась выше минус 70 °C.

12 января 1998 года в Париже в дополнение к Европейской Конвенции о защите прав человека был подписан Протокол о запрете клонирования человека. В подписании приняли участие 19 стран - Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Люксембург, Молдова, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Македония и Турция.

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