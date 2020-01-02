На Хмельнитчине главная городская елка упала от ветра (фото)
05:14, 02 января 2020Общество
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На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.
На Хмельнитчине елка "устала" под новый год / Facebook, Ділові Дунаївці
В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра.
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Фото с места происшествия 31 декабря обнародовали в Facebook-сообществе «Ділові Дунаївці». В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки.
На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.
Facebook, Ділові Дунаївці
Facebook, Ділові Дунаївці
Ранее киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. «Пятерку» возглавили елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.
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