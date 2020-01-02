На Хмельнитчине главная городская елка упала от ветра (фото)

На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.

В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра. Читайте такжеТысячи людей встретили Новый год на Софийской площади в Киеве (фоторепортаж) Фото с места происшествия 31 декабря обнародовали в Facebook-сообществе «Ділові Дунаївці‎». В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки. На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно. Ранее киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. «Пятерку» возглавили елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

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