цей матеріал доступний українською

На Хмельнитчине главная городская елка упала от ветра (фото)

05:14, 02 января 2020
Общество
153 0
На Хмельнитчине елка "устала" под новый год / Facebook, Ділові Дунаївці‎

Читайте такжеТысячи людей встретили Новый год на Софийской площади в Киеве (фоторепортаж)

Фото с места происшествия 31 декабря обнародовали в Facebook-сообществе «Ділові Дунаївці‎». В комментариях жители начали критиковать местную власть за ненадлежащий монтаж елки.

На место оперативно прибыли коммунальщики и поставили елку обратно.

Facebook, Ділові Дунаївці‎
Facebook, Ділові Дунаївці‎

Ранее киевская новогодняя елка на Софийской площади вошла в пятерку самых красивых елок Европы. Соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations. «Пятерку» возглавили елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#елка