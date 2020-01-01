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Киевская новогодняя елка вошла в пятерку самых красивых елок Европы

19:26, 01 января 2020
Общество
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Новогодняя елка в Киеве / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующий рейтинг обнародовал туристический портал European Best Destinations.

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В «пятерку» также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.

В этом году высота главной елки Украины - более 20 метров. Ее украшают около тысячи самых разнообразных елочных украшений, которые мерцают в свете иллюминации - в этом году ее заказали специально под цвет куполов Софии Киевской, и 4 километра разноцветных гирлянд.

«Охраняют» елку крупные фигуры щелкунчиков и герои любимого взрослыми и детьми мультсериала о казаках.

Организаторы предлагают окунуться в сказочную новогоднюю историю о Щелкунчике. На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

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Теги: #новости Украины#Киев#елкапогода в Киеве