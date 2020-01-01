В Киеве провели факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры (фото, видео)

За порядком запланированного шествия в усиленном режиме следили сотрудники полиции.

В Киеве состоялось факельное шествие, приуроченное к 111-й годовщине со дня рождения главы ОУН Степана Бандеры.

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Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», традиционное торжественное мероприятие стартовало в 18:00 от памятника Кобзарю в парке Шевченко.

Националисты зажгли факелы и двинулись от Красного корпуса Киевского национального университета по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику к зданию Киевской горгосадминистрации, где провели торжественное вече.

По данным полиции Киева, в акции приняли участие около 1000 граждан, публичную безопасность и порядок обеспечивали 250 правоохранителей.

«Нарушений общественного порядка не зафиксировано», - говорится в сообщении.

За порядком запланированного шествия в усиленном режиме наблюдали работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Напомним, сегодня в Украине отмечается день рождения одной из самых обсуждаемых фигур украинской истории – руководителя ОУН Степана Бандеры. С его рождения исполняется 111 лет.