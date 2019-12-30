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В Минобороны заявили, что общаться с освобожденными из плена украинцами в ближайшее время смогут только родственники и медики

14:40, 30 декабря 2019
Общество
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В министерстве отмечают, что лечение освобожденных бойцов требует профессионального подхода и покоя / фото ОП

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«Министерство обороны Украины просит представителей общественности и средств массовой информации с пониманием отнестись к необходимости оказания первичной помощи и реабилитации освобожденных из плена военнослужащих и информирует, что сейчас доступ к ним предоставлен только родственникам и медицинскому персоналу», - говорится в сообщении.

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В министерстве подчеркивают, что лечение освобожденных бойцов требует профессионального подхода и покоя. Военный госпиталь полностью обеспечен всем необходимым для профессиональной помощи пациентам.

Также отмечается, что руководство военного медицинского учреждения находится в постоянной коммуникации с бойцами и их родственниками для обеспечения всех потребностей освобожденных военных.

«В очередной раз обращаемся к журналистам, волонтерам и неравнодушным гражданам уважать право на лечение и не беспокоить наших героев и медперсонал, предоставив возможность профессиональным военным медикам делать свою работу», - подчеркнули в Минобороны.

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