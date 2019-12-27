"Мисс Львов" рассказала российским пропагандистам, как ее "преследуют" в Украине

По словам женщины, она не высказывала политических заявлений, так что «репрессии» со стороны «националистов» безосновательны.

Обладательница титула «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх заявила в эфире российского пропагандистского канала, что ее преследуют в родном городе- из-за поездки в Москву.

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«Я прилетела в аэропорт. Выхожу – ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: «Может, тебе обратно в Москву отправить?». Я говорю: «Оставьте меня. Вообще не подходите», и продолжаю идти. Он ко мне подбегает и говорит: «Давай, может за тобой еще и Хаммер подъедет?». Я говорю: «Какой Хаммер?». Он: «На московских номерах», – сказала она.

По словам женщины, она не высказывала политических заявлений, так что «репрессии» со стороны «националистов» безосновательны. В то же время добавила, что не видит ничего плохого в своих связях с россиянами.

При этом Болюх согласилась с так называемыми ведущими, назвавшими активистов Революции Достоинства «агрессивными, тупыми людьми, которые, представляя меньшинство, определяют будущее большинства».

Ранее Болюх попала в скандал, выставив фото с российским чиновником Госдумы в Instagram.