"Мисс Львов" попала в скандал с российским чиновником Госдумы

Журналистам "мисс" ответила, что ездит в Россию к друзьям.

Обладательница титула Мисс Львова и Вице-мисс Украина-Вселенная Наталья Болюх попала в скандал, выставив фото с российским чиновником Госдумы в Instagram.

Читайте такжеВ Киеве запланировано 5 протестов накануне и в день "нормандского саммита"

Об этом пишет Высокий замок.

Отмечается, что девушка обозначила свое пребывание в Москве. Журналистам она ответила, что ездит в Россию исключительно из-за приятельских отношений и имеет там друзей.

По информации издания, россиянин, с которым украинская «Мисс» фотографировалась, является чиновником Госдумы. О чем свидетельствуют многочисленные фотографии из кабинета и помещений парламента РФ.

В прошлом году Наталья Болюх фотографировалась на фоне куполов Кремля. СМИ она ответила, что не против России, но фотографию выставила «просто так».

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области через цифровые тюнеры транслируются запрещенные телеканалы РФ и боевиков на Донбассе.