21% украинцев будут праздновать Рождество 25 декабря и 7 января - опрос

6% украинцев не будут праздновать Рождество вообще.

21% украинцев празднуют Рождество 25 декабря и 7 января.

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Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, социологи обнародовали на брифинге.

По данным опроса, большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января следующего года - 67% (в 2017 году - 76%, в 2018 году - 69%).

При этом еще 21% (в 2018 году -17%) празднуют и 25 декабря, и 7 января. Лишь 4% респондентов (4% в 2018 году) ответили, что празднуют только 25 декабря. По данным опроса, не будет праздновать Рождество вообще 6% украинцев (8% в прошлом году).

*** Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря католическая и протестантская церкви отметили один из крупнейших праздников в году – Рождество Христово.