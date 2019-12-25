Сегодня христиане западного обряда празднуют Рождество

В более 140 странах это государственный праздник, во время которого большинство населения не работает.

Сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают один из наибольших праздников в году – Рождество Христово.

По преданию, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позднее пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. По учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

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24 декабря в канун Рождества Христова католики соблюдается особо строгий пост, получивший название Сочельник, так как в этот день употребляется в пищу сочиво - сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна.

По традиции, пост сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего во всех католических и протестантских храмах во всем мире проходят торжественные рождественские богослужения.

Праздник Рождества отмечают 25 декабря не только католическая и протестантская церкви, но и связанные с ними религиозные направления - те, кто придерживается в церковной хронологии Григорианского календаря. Так, вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.

Празднование Рождества завершается 1 января, когда с особой торжественностью отмечается День Пресвятой Богородицы.

В более чем 140 странах это государственный праздник, во время которого большинство населения не работает.

Православные и греко-католики отмечают Рождество 7 января.