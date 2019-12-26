Подавляющее большинство украинцев новогоднюю ночь проведет дома, в кругу семьи - опрос

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1390 грн.

67% украинцев новогоднюю ночь проведут дома, в кругу семьи.

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Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова, социологи обнародовали на брифинге.

По данным опроса, еще 16,5% планируют провести новогоднюю ночь в гостях у друзей и родственников, 3% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% - «в кругу» Интернета, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 1% - за рубежом. 3% респондентов не будут праздновать, а просто пойдут спать, а еще 6% не решили, что им делать.

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1390 гривен. Социологи отмечают, что это несколько меньше, чем в прошлом году (1752 гривен). При этом 23% опрошенных (как и в прошлом году) ответили, что у них на новогодний стол нет денег.

Украинцы хотели бы видеть в роли раздатчика подарков Деда Мороза - 28%, Святого Николая - 17% (12% - в 2018 году), Санта Клауса - 1% (в 2018 году - 3,5%). В то же время 31% респондентов ответили, что для них не имеет значения, кто будет раздавать подарки.

Больше всего украинцы, как и в прошлом году, хотели бы получить здоровье (49%), мир в стране (40%), порядок в семье, понимание близких (29%), деньги (24%), хорошую работу (16% ), успехи детей (12%). 1% опрошенных вообще не ждут никаких подарков.

*** Опрос проводился с 13 по 18 декабря. Погрешность выборки не превышает 2,3%.