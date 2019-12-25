Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество
Педстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество.
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«Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других поместных православных церквей и христиан латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа» - написал митрополит Киевский и всея Украины на своей странице в Facebook.
По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.
«Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все препятствия и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой», - отметил предстоятель ПЦУ.
Как сообщал УНИАН, ранее Епифаний заявлял, что ПЦУ может перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, если согласятся верующие.
Он отметил, что церковь готова к реформе календаря, впрочем верующие, особенно в Западной Украине, пока протестуют. Об этом, по его словам, свидетельствуют социологические исследования и внутренние опросы ПЦУ.
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