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Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

14:06, 25 декабря 2019
Общество
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Епифаний поздравил христиан с Рождеством \ фото УНИАН

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«Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других поместных православных церквей и христиан латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа» - написал митрополит Киевский и всея Украины на своей странице в Facebook.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.

«Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все препятствия и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой», - отметил предстоятель ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Епифаний заявлял, что ПЦУ может перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, если согласятся верующие.

Он отметил, что церковь готова к реформе календаря, впрочем верующие, особенно в Западной Украине, пока протестуют. Об этом, по его словам, свидетельствуют социологические исследования и внутренние опросы ПЦУ.

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Теги: #новости Украины#Рождество#Епифаний