В Харьковской области у местного жителя обнаружили оружие и боеприпасы
16:15, 25 декабря 2019Общество
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Мужчина принес гранату в суд.
В доме правоохранители изъяли оружие \ facebook.com/mvs.gov.ua
В Харьковской области у местного жителя обнаружены оружие и взрывчатка.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. В частности, 63-летний житель Харьковской области пришел на заседание суда с гранатой "Ф-1" без запала. Мужчина заявил, что принес в суд гранату, чтобы обучить детей правилам обращения с боеприпасами.
В доме правоохранители изъяли оружие, патроны и боеприпасы.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За содеянное мужчине грозит до семи лет за решеткой.
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