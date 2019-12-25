В Харьковской области у местного жителя обнаружили оружие и боеприпасы

Мужчина принес гранату в суд.

В Харьковской области у местного жителя обнаружены оружие и взрывчатка.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. В частности, 63-летний житель Харьковской области пришел на заседание суда с гранатой "Ф-1" без запала. Мужчина заявил, что принес в суд гранату, чтобы обучить детей правилам обращения с боеприпасами.

В доме правоохранители изъяли оружие, патроны и боеприпасы.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За содеянное мужчине грозит до семи лет за решеткой.