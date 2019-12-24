Верховный суд РФ смягчил приговор фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир"

Пятерым крымским татарам сократили сроки на несколько месяцев.

Верховный суд РФ смягчил приговоры фигурантам первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает в Facebook общественная организация «Крымская солидарность».

После длительных прений суд постановил смягчить приговор фигурантам дела: Теймуру Абдуллаеву с 17 лет колонии строгого режима на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Узеиру Абдуллаеву - с 13 лет на 12,5, Рустему Исмаилову - с 14 лет на 13,5, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову - с 12 лет на 11,5.

Поддержать крымских татар к зданию суда пришли несколько десятков человек, но в помещение впустили немногих, поэтому более 40 человек остались на улице.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

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18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 «Участие в деятельности террористической организации») и приговорил: Теймура Абдуллаева до 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (по ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).